Prefeitura de Senador Canedo abre concurso público com salários de até R$ 9,9 mil

Certame reúne mais de 1,5 mil vagas imediatas, além de cadastro reserva em diversas áreas

Pedro Ribeiro - 15 de abril de 2026

(Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Senador Canedo vai abrir, nesta quarta-feira (15), as inscrições para um novo concurso público que promete ser o maior já realizado no município.

Ao todo, são ofertadas 1.502 vagas imediatas, além de 4.506 destinadas ao cadastro de reserva, abrangendo diferentes áreas da administração pública e níveis de escolaridade.

Os salários podem chegar a R$ 9.929,68, a depender do cargo.

Entre as oportunidades, há vagas para funções administrativas, educação, saúde e fiscalização, ampliando as chances para profissionais de diferentes formações.

O processo seletivo será organizado pelo Instituto Verbena, ligado à Universidade Federal de Goiás (UFG), responsável por todas as etapas do certame.

As inscrições seguirão até o dia 14 de maio e devem ser realizadas exclusivamente pela internet.

As provas estão previstas para ocorrer em junho, conforme cronograma oficial.

Para mais informações e ler o edital completo clique aqui.