Prefeitura de Senador Canedo abre concurso público com salários de até R$ 9,9 mil

Certame reúne mais de 1,5 mil vagas imediatas, além de cadastro reserva em diversas áreas

Pedro Pedro Ribeiro -
Prefeitura de Senador Canedo abre concurso público com salários de até R$ 9,9 mil
(Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Senador Canedo vai abrir, nesta quarta-feira (15), as inscrições para um novo concurso público que promete ser o maior já realizado no município.

Ao todo, são ofertadas 1.502 vagas imediatas, além de 4.506 destinadas ao cadastro de reserva, abrangendo diferentes áreas da administração pública e níveis de escolaridade.

Os salários podem chegar a R$ 9.929,68, a depender do cargo.

Leia também

Entre as oportunidades, há vagas para funções administrativas, educação, saúde e fiscalização, ampliando as chances para profissionais de diferentes formações.

O processo seletivo será organizado pelo Instituto Verbena, ligado à Universidade Federal de Goiás (UFG), responsável por todas as etapas do certame.

As inscrições seguirão até o dia 14 de maio e devem ser realizadas exclusivamente pela internet.

As provas estão previstas para ocorrer em junho, conforme cronograma oficial.

Para mais informações e ler o edital completo clique aqui.

Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.