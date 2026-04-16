Imóvel comprado antes do casamento e alugado: cônjuge pode ter direito ao valor do aluguel
Advogada explica que, a depender do regime de bens, os aluguéis de imóvel particular podem entrar na partilha do casal
Um imóvel comprado antes do casamento, em regra, continua sendo bem particular de quem já era dono dele antes da união. No entanto, isso não significa que todo o dinheiro gerado por esse patrimônio fique fora da divisão do casal.
Em regimes como a comunhão parcial, a lei admite que os frutos do bem particular, como aluguéis, integrem o patrimônio comum quando surgem durante o casamento.
A explicação foi destacada pela advogada Émilin Rocha, do perfil @emilinrocha.adv. Segundo ela, a casa pode continuar pertencendo apenas ao marido ou à esposa, mas o valor recebido com a locação pode seguir outro caminho jurídico.
Por isso, a resposta depende menos da data da compra do imóvel e mais do regime de bens adotado pelo casal.
O imóvel pode ser particular, mas o aluguel pode ser comum
Na comunhão parcial, o imóvel adquirido antes do casamento não entra, em regra, na partilha. Ainda assim, a renda produzida por esse bem durante a união pode se comunicar.
O próprio Senado explica que a renda proveniente de bens particulares recebida durante o casamento pode integrar a comunhão.
Na prática, isso muda o foco da discussão. O bem pode continuar fora da meação, mas os aluguéis recebidos ao longo do casamento podem ser divididos. Essa diferença costuma gerar confusão porque muita gente mistura a propriedade do imóvel com os frutos econômicos que ele produz.
Regime de bens define a resposta
A regra, porém, não vale do mesmo jeito para todos os casamentos. Se o casal escolheu separação convencional total de bens, por exemplo, o tratamento jurídico pode ser diferente.
Além disso, um pacto antenupcial pode estabelecer regras específicas sobre patrimônio e rendimentos.
Por esse motivo, especialistas recomendam analisar o caso concreto antes de afirmar que haverá divisão automática.
Mesmo assim, no regime da comunhão parcial, que costuma valer quando não existe pacto antenupcial, a renda do aluguel recebida durante o casamento entra, sim, na discussão patrimonial.
Entender a regra evita conflito no futuro
A dúvida é comum porque muitas pessoas chegam ao casamento já com casa, apartamento ou outro imóvel em nome próprio.
A partir daí, acreditam que tudo o que esse patrimônio gerar continuará exclusivamente individual. Só que a lei separa a titularidade do bem da renda que ele produz durante a vida em comum.
Por isso, entender a regra desde cedo ajuda a evitar conflito em separação, inventário e discussão patrimonial. Mais do que uma dúvida sobre aluguel, o tema mostra como o regime de bens interfere diretamente nos efeitos financeiros do casamento.
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