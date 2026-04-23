A melhor carne para acompanhar um arroz soltinho com feijão cozido na hora: fica perfeita

Tirinha de carne acebolada se destaca pelo sabor, rapidez no preparo e harmonia com o prato do dia a dia

Gabriel Yuri Souto - 23 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Poucas combinações são tão clássicas quanto arroz soltinho com feijão fresquinho. No entanto, para completar o prato, escolher a carne certa faz toda a diferença, e uma opção simples tem conquistado cada vez mais espaço na cozinha brasileira.

A tirinha de carne acebolada aparece como a escolha ideal para acompanhar essa refeição tradicional. Além de prática, ela entrega sabor intenso e textura macia, criando uma combinação equilibrada e muito saborosa.

A dica foi destacada pelo canal Receitas da Cléo (@CleoAugusta2024), que mostra como transformar cortes simples em pratos irresistíveis.

Por que a tirinha acebolada combina tanto

A carne em tiras tem preparo rápido e mantém a suculência quando feita corretamente.

Além disso, o corte facilita a absorção de temperos, o que intensifica o sabor. Quando combinada com cebola, o resultado fica ainda mais marcante, já que o ingrediente adiciona leve doçura e aroma.

Por isso, a mistura equilibra perfeitamente com o arroz e o feijão, que têm sabores mais neutros.

Qual corte usar para melhor resultado

Para fazer a tirinha acebolada, alguns cortes funcionam melhor.

Entre os mais indicados estão:

Alcatra

Contra-filé

Coxão mole

Esses cortes oferecem maciez e permitem preparo rápido, o que evita que a carne fique dura.

Como preparar a tirinha de carne acebolada

O preparo é simples e rápido, ideal para o dia a dia.

Primeiro, corte a carne em tiras finas. Em seguida, aqueça bem uma panela ou frigideira e adicione um fio de óleo.

Depois disso, sele a carne rapidamente em fogo alto. Assim, ela mantém a suculência.

Na sequência, adicione a cebola fatiada e refogue até ficar levemente dourada. Tempere com sal e pimenta a gosto.

Por fim, finalize em poucos minutos para evitar que a carne resseque.

Dicas para deixar ainda mais saboroso

Alguns cuidados ajudam a melhorar o resultado.

Evite mexer a carne o tempo todo, pois isso impede a formação da crosta. Além disso, não sobrecarregue a panela, já que o excesso de carne libera água e prejudica a textura.

Outro ponto importante é usar fogo alto no início e ajustar depois, garantindo equilíbrio entre sabor e maciez.

Prato simples que nunca sai de moda

A combinação de arroz, feijão e carne acebolada continua sendo uma das preferidas dos brasileiros.

Além disso, a praticidade do preparo torna o prato ideal para o dia a dia, sem abrir mão do sabor.