Pastor “mete a porrada” em criminosos em comércio de Alexânia; veja vídeo

Multidão que acompanhou o embate vibrava e comemorava a cada golpe bem sucedido do religioso

Davi Galvão Davi Galvão -
Pastot foi filmado em embate físico contra os suspeitos. (Foto: reprodução)
Pastot foi filmado em embate físico contra os suspeitos. (Foto: reprodução)

Um pastor impediu, na base da “porrada”, a fuga de um criminoso que tentava furtar um estabelecimento comercial em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal. O jovem estava com um comparsa que foi capturado logo em seguida.

O caso ocorreu na última sexta-feira (24) e ganhou repercussão após vídeos gravados por populares registrarem a intervenção física do religioso contra os suspeitos.

Nas imagens, ele aparece aplicando uma rasteira em um dos indivíduos, que cai ao chão sob o som de vaias e comemorações de populares.

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Durante a confusão, o segundo comparsa tentou atingir o homem com uma voadora, mas o pastor esquivou-se com agilidade e derrubou-o.

Em determinado momento, é possível ouvir a sirene de uma viatura, com um dos suspeitos correndo e tomando rumo ignorado, enquanto o outro segura e abraça uma mulher pelas costas, que estava tentando apartar a confusão momentos antes.

Na filmagem, o suspeito usa a vítima, supostamente mãe dele, como uma espécie de escudo humano, porém a Polícia Militar (PM) conseguiu desvincilhá-los e realizar a prisão.

 

 

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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