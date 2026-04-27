Pastor “mete a porrada” em criminosos em comércio de Alexânia; veja vídeo

Multidão que acompanhou o embate vibrava e comemorava a cada golpe bem sucedido do religioso

Davi Galvão - 27 de abril de 2026

Pastot foi filmado em embate físico contra os suspeitos. (Foto: reprodução)

Um pastor impediu, na base da “porrada”, a fuga de um criminoso que tentava furtar um estabelecimento comercial em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal. O jovem estava com um comparsa que foi capturado logo em seguida.

O caso ocorreu na última sexta-feira (24) e ganhou repercussão após vídeos gravados por populares registrarem a intervenção física do religioso contra os suspeitos.

Nas imagens, ele aparece aplicando uma rasteira em um dos indivíduos, que cai ao chão sob o som de vaias e comemorações de populares.

Durante a confusão, o segundo comparsa tentou atingir o homem com uma voadora, mas o pastor esquivou-se com agilidade e derrubou-o.

Em determinado momento, é possível ouvir a sirene de uma viatura, com um dos suspeitos correndo e tomando rumo ignorado, enquanto o outro segura e abraça uma mulher pelas costas, que estava tentando apartar a confusão momentos antes.

Na filmagem, o suspeito usa a vítima, supostamente mãe dele, como uma espécie de escudo humano, porém a Polícia Militar (PM) conseguiu desvincilhá-los e realizar a prisão.

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