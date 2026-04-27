Pastor “mete a porrada” em criminosos em comércio de Alexânia; veja vídeo
Multidão que acompanhou o embate vibrava e comemorava a cada golpe bem sucedido do religioso
Um pastor impediu, na base da “porrada”, a fuga de um criminoso que tentava furtar um estabelecimento comercial em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal. O jovem estava com um comparsa que foi capturado logo em seguida.
O caso ocorreu na última sexta-feira (24) e ganhou repercussão após vídeos gravados por populares registrarem a intervenção física do religioso contra os suspeitos.
Nas imagens, ele aparece aplicando uma rasteira em um dos indivíduos, que cai ao chão sob o som de vaias e comemorações de populares.
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Durante a confusão, o segundo comparsa tentou atingir o homem com uma voadora, mas o pastor esquivou-se com agilidade e derrubou-o.
Em determinado momento, é possível ouvir a sirene de uma viatura, com um dos suspeitos correndo e tomando rumo ignorado, enquanto o outro segura e abraça uma mulher pelas costas, que estava tentando apartar a confusão momentos antes.
Na filmagem, o suspeito usa a vítima, supostamente mãe dele, como uma espécie de escudo humano, porém a Polícia Militar (PM) conseguiu desvincilhá-los e realizar a prisão.
IMPRESSIONANTE 😱 Pastor “mete a porrada” em criminosos em comércio de Alexânia; veja vídeo
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— Portal 6 (@portal6noticias) April 27, 2026
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