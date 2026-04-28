Não faça isso no Japão: comportamentos comuns no Brasil que são mal vistos e podem causar constrangimento

Hábitos simples do dia a dia podem gerar desconforto no Japão; entenda o que evitar para respeitar a cultura local

Gabriel Yuri Souto - 28 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Viajar para outro país parece simples até você perceber que pequenos hábitos podem entregar que você é estrangeiro em segundos. E não estamos falando de língua ou roupa, mas de atitudes do dia a dia que passam despercebidas no Brasil.

No Japão, por exemplo, regras culturais moldam praticamente tudo: desde a forma de comer até o jeito de andar na rua. Por isso, quem não conhece esses costumes pode acabar passando por situações constrangedoras sem nem perceber.

Durante uma viagem, Mariana Oliveira, do perfil @sonhealtoviagens, mostrou alguns comportamentos que turistas devem evitar para não cometer gafes no país.

Comer andando chama atenção negativa

No Brasil, muita gente come enquanto anda. No Japão, porém, essa atitude causa estranhamento.

Isso acontece porque os japoneses valorizam a organização e a limpeza. Como quase não existem lixeiras nas ruas, as pessoas evitam comer caminhando para não correr o risco de descartar lixo de forma inadequada.

Por isso, o ideal é parar, comer com calma e depois levar o lixo até um local apropriado.

Tirar os sapatos não é opcional

Outro hábito que exige atenção envolve o uso de calçados.

No Japão, você precisa tirar os sapatos ao entrar em casas e, em muitos casos, até em provadores de lojas. Essa prática demonstra respeito e cuidado com o ambiente.

Se você ignora essa regra, causa desconforto imediato e chama atenção de forma negativa.

Forma de cumprimentar é diferente

Enquanto no Brasil o contato físico é comum, os japoneses evitam esse tipo de aproximação.

Em vez de abraços ou beijos, eles utilizam a reverência como forma de cumprimento. Portanto, adaptar esse comportamento faz toda a diferença.

Atravessar fora da faixa pode dar problema

Outro ponto que surpreende turistas envolve o trânsito.

Mesmo quando não há carros, os japoneses esperam o sinal abrir para atravessar. Ou seja, eles respeitam a regra independentemente da situação.

Além disso, atravessar fora da faixa pode gerar multa e reprovação social.

Fumar só em locais permitidos

Diferente do que muitos imaginam, o Japão controla rigorosamente o uso de cigarro nas ruas.

As pessoas só podem fumar em áreas específicas, chamadas de fumódromos. Fora desses locais, a prática pode gerar penalidades.

Gorjeta não faz parte da cultura

Outro detalhe importante: não ofereça gorjeta.

No Japão, as pessoas consideram o bom atendimento uma obrigação. Por isso, dar dinheiro extra pode parecer desrespeitoso ou até ofensivo.

Transporte público exige silêncio

Por fim, o comportamento no transporte público também segue regras claras.

Os passageiros evitam falar alto ou atender telefone. Assim, todos mantêm o ambiente silencioso e confortável.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Mariana Oliveira | l Viagem e Intercâmbio (@sonhealtoviagens)

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