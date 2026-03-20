A trilha secreta sobre as águas que termina em uma queda d’água de 60 metros

Trilha na Andaluzia permite caminhar sobre passadiços suspensos e termina em uma cascata de 60 metros em meio à natureza

Gabriel Dias - 20 de março de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Escapádate)

Caminhar por trilhas em meio à natureza já é, por si só, uma experiência única. Mas há um percurso no sul da Espanha que leva essa sensação a outro nível — literalmente sobre as águas.

Localizado na Andaluzia, o Parque Natural das Serras de Cazorla, Segura e Las Villas abriga um dos trajetos mais impressionantes da Europa. Considerado o maior espaço protegido do país, o local reúne paisagens exuberantes, rios cristalinos e uma extensa rede de trilhas.

Entre elas, a Rota do Rio Borosa se destaca como uma das mais procuradas. Com cerca de 22 quilômetros de extensão (ida e volta), o percurso combina passadiços de madeira, pontes suspensas e trechos que dão a sensação de caminhar sobre o próprio rio.

A caminhada começa no Centro de Visitantes do Rio Borosa, onde os visitantes podem conhecer mais sobre o ecossistema local. A partir dali, o trajeto segue acompanhando o curso do rio, revelando cenários naturais a cada etapa.

Um dos primeiros pontos marcantes é a Cerrada de Elías, um desfiladeiro cercado por paredões rochosos que impressionam pela altura e pela beleza. Com plataformas suspensas sobre a água, o trecho proporciona vistas panorâmicas e uma experiência imersiva na natureza.

À medida que o percurso avança, o nível de dificuldade aumenta, exigindo um pouco mais de esforço físico. No entanto, a recompensa surge em forma de paisagens ainda mais impactantes, com uma sequência de cascatas que culmina em um dos pontos mais emblemáticos da rota.

Com cerca de 60 metros de altura, a queda d’água conhecida como Salto de los Órganos chama a atenção pelas formações rochosas ao redor, que lembram tubos de um órgão musical.

O trajeto ainda reserva surpresas, como túneis escavados na rocha e a chegada à lagoa de Águas Negras, considerada um dos pontos mais altos do percurso.

Apesar da longa distância, o caminho é considerado acessível para quem tem preparo básico, já que apresenta poucos desníveis e trechos relativamente planos.

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