Jakson Charles é nomeado relator da LDO para 2027, que prevê orçamento de R$ 2,6 bilhões para Anápolis

Vereador deve anunciar, em breve, o prazo para apresentação de emendas ao projeto

Ícaro Gonçalves - 04 de maio de 2026

Vereador Jakson Charles na tribuna da Câmara (Foto: Divulgação/Allyne Laís/Câmara Municipal)

O vereador Jakson Charles (PSB) foi nomeado como relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2027, que regulamentará o orçamento de Anápolis para o próximo ano.

Jakson foi escolhido em reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, presidida pelo vereador Wederson Lopes (UB) e com presença dos vereadores Seliane da SOS (MDB), Luzimar Silva (PP), João da Luz (Cidadania) e Elias do Nana (PSD).

Como noticiado pelo Portal 6, o projeto da LDO para 2027 é de autoria do Executivo e havia sido enviado à Câmara no dia 22 de abril, com previsão total de gastos em R$ 2,69 bilhões. Se confirmado, o orçamento será 4% maior ao exercício atual.

A análise do projeto deverá validar as metas e prioridades planejadas pela prefeitura para cumprimento do Plano Plurianual e da Lei Orçamentária Anual.

Agora na relatoria, Jakson deve anunciar, em breve, o prazo para que os vereadores apresentem emendas modificativas e as emendas impositivas ao projeto.

Proposta da Prefeitura

Conforme apurado pelo Portal 6, o projeto encaminhado pela Prefeitura indica que a maior parte do orçamento continuará concentrada na manutenção da máquina pública, pagamento de servidores, contratos e funcionamento dos serviços essenciais.

Ainda estão previstos recursos para obras de infraestrutura, incluindo pavimentação, drenagem e urbanização, além de programas sociais e ações voltadas a áreas vulneráveis da cidade, como projetos habitacionais para famílias de baixa renda.

O projeto vai tramitar nas comissões da Casa antes da votação em plenário. A expectativa é que seja votado ainda no primeiro semestre de 2026.

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