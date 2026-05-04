Jovem é presa em Goiânia carregando 3 kg de cocaína enquanto viajava de ônibus com filha de um ano

Abordagem ocorreu após a jovem demonstrar nervosismo durante a passagem dos policiais pelo ônibus

Ícaro Gonçalves - 04 de maio de 2026

Droga foi apreendida em ônibus que passava pela BR-060, na capital (Imagens: Captura de tela/Divulgação/PRF)

Um passageira, de 27 anos, foi presa na manhã desta segunda-feira (04) em um ônibus de transporte interestadual que passava por Goiânia carregando três quilos de cocaína. Ela viajava de São Paulo (SP) à Natal (RN) junto com a filha, de apenas 1 ano.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus trafegava pela BR-060. Ao iniciar a fiscalização de rotina, os policiais do Núcleo de Operações Especiais (NOE) notaram o comportamento estranho da jovem, que não teve a identidade revelada.

Ela teria apresentado nervosismo com a passagem dos agentes pelo ônibus. Questionada sobre o destino da viagem, ela teria dado informações contraditórias, também afirmando não ser dona de uma mala que estava sob responsabilidade dela própria.

Com apoio do Grupo de Operações com Cães (GOC), os policiais revistaram a bagagem e confirmaram a presença da droga.

A suspeita foi presa e encaminhada à Central de Flagrantes da capital. Representantes do Conselho Tutelar também foram acionados e ficaram responsáveis pela bebê.

A passageira deve agora responder pelo crime de tráfico de drogas.

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