Motorista de aplicativo é preso em Goiânia após fazer adolescente viver momentos de terror durante corrida

Suspeito inicialmente negou o crime, mas depois admitiu a tentativa de abuso contra a garota enquanto o carro estava parado

Ícaro Gonçalves - 04 de maio de 2026

Motorista foi preso na última sexta-feira (1°) (Foto: Divulgação/Polícia Militar de Goiás)

Um motorista por aplicativo, de 43 anos, foi preso sob a suspeita de abusar sexualmente de uma adolescente de 16 anos durante uma corrida em Goiânia. O caso teria ocorrido na noite do dia 26 de abril.

A prisão ocorreu após a vítima procurar a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, de Aparecida de Goiânia, para denunciar o ocorrido.

Com base nas informações passadas pela vítimas, agentes da Polícia Civil iniciaram as buscas até encontrar o suspeito em uma residência do Setor Pedro Ludovico, na capital, onde ele foi capturado com o apoio de policiais militares da Força Tática do 8º BPM.

Inicialmente, o suspeito negou envolvimento no crime. Em seguida, admitiu que houve contato físico com a adolescente durante a corrida.

Ele alegou ter feito toques na região genital da adolescente, além de tentativa de beijos, mas defendeu terem sido atos com consentimento, enquanto o veículo estava parado em um semáforo. A versão do suspeito será apurada pelas autoridades.

Durante a abordagem, o homem, que não teve a identidade revelada, também afirmou que atuava como motorista de forma irregular. Isso porque ele usava um cadastro de terceiros para trabalhar na plataforma, após ter a própria conta desativada.

Segundo o relato, o acesso à conta fraudada foi obtido pela internet, mediante envio de dados pessoais e pagamento a um desconhecido. A prática é considerada uma forma de burlar os sistemas de segurança do aplicativo.

O suspeito foi encaminhado para a Central Geral de Flagrantes de Goiânia. A adolescente e a mãe dela também compareceram à delegacia para prestar depoimento.

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