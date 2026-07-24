Sabão caseiro melhor que o de supermercado: receita fácil, econômica, rende muito e deixa as vasilhas limpas e arejadas

Mistura reaproveita óleo de cozinha e rende bastante, mas exige cuidado rigoroso devido ao uso de soda cáustica no preparo

(Imagem: Captura de tela/Instagram/@geysyamaral)

O óleo que sobra depois das frituras não precisa, necessariamente, ir para o lixo. Uma receita compartilhada nas redes sociais pela influenciadora Geysilane Amaral (@geysyamaral) mostra como transformar o ingrediente em uma grande quantidade de sabão líquido.

No vídeo, o produto é preparado com óleo de cozinha usado e coado, soda cáustica, água aquecida e essência aromática. Depois de diluída, a mistura ganha consistência líquida e forma bastante espuma.

Como o sabão é preparado

Primeiro, o óleo deve ser filtrado para retirar restos de alimentos. Separadamente, a soda cáustica é dissolvida em água e, depois, incorporada ao óleo enquanto a preparação é mexida continuamente.

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Conforme a mistura engrossa, são acrescentadas novas porções de água, incluindo água aquecida. O processo de diluição continua até que o sabão fique homogêneo e alcance a consistência desejada.

Por último, o vídeo mostra a adição de essência, responsável por deixar o produto perfumado. Após o descanso, o sabão pode ser colocado em embalagens identificadas e usado na lavagem de vasilhas.

O rendimento elevado e o reaproveitamento do óleo ajudam a explicar a popularidade da receita. Entretanto, somente testes de desempenho poderiam comprovar que o produto limpa melhor do que as versões industrializadas.

Receita exige cuidado

A soda cáustica, também chamada de hidróxido de sódio, é corrosiva e pode causar queimaduras graves na pele e nos olhos. Por isso, o preparo exige luvas resistentes, proteção ocular, roupas fechadas e um ambiente bem ventilado.

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