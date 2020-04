Adolescente que se afogou no João Leite morava na região Sudoeste de Anápolis

Mergulhadores da Corpo de Bombeiros encontraram a vítima já sem vida a uma profundidade de seis metros

A noite deste domingo (05) está sendo de tristeza para uma família do Viviam Parque, bairro da região Sudoeste de Anápolis.

É que durante a tarde, um adolescente de 13 anos foi com outros amigos menores de idade para tomar banho no Rio João Leite, na zona rural de Campo Limpo de Goiás, e se afogou.

O Portal 6 obteve com exclusividade as imagens que mostram a ação do Corpo de Bombeiros no local.

Em poucos minutos, os mergulhadores da corporação encontraram a vítima já sem vida a uma profundidade de seis metros.

Após os trabalhos de perícia da Polícia Científica no local, o corpo do garotinho foi trazido para Anápolis pelo Instituto Médico Legal (IML).

