Ciclista morre após ser atingido por carro em trecho da BR-060

PRF está no local controlando o trânsito para a chegada da Polícia Científica

A manhã desta quinta-feira (09) foi de acidente fatal no Km 137 da BR-060, na altura do Condomínio Aldeia do Vale, em Goiânia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um homem de 47 anos pedalava em uma bicicleta no sentido Anápolis/Capital e foi atingido por um Audi no mesmo sentido da pista.

Conforme populares, o ciclista estava na faixa da direita quando, inesperadamente, invadiu a faixa central em que estava o carro.

Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A PRF está no trecho controlando o trânsito para a chegada da Polícia Científica.

Quer comentar?

Comentários