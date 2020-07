O Instituto Tecnológico do Estado de Goiás (Itego) abriu oportunidade para aqueles que desejam fazer um curso técnico durante a pandemia da Covid-19.

Em Anápolis, o câmpus Governador Onofre Quinan está oferecendo qualificação em Análises Químicas, Contabilidade e Logística.

Há, ao todo, 80 vagas para cada curso, sendo 52 destinadas à comunidade geral com mais de 18 anos e ensino médio completo e 25 para estudantes da rede estadual que estejam cursando o 2º ou 3º ano.

Candidatos da comunidade geral poderão utilizar histórico escolar ou a nota do Enem para concorrer às vagas. Alunos do ensino médio serão selecionados por meio da média global na última série cursada.

As inscrições podem ser feitas até 31 de agosto no site www.ead.go.gov.br. Mais informações estão no edital.