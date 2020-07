A Bio Instinto promoveu nesta segunda-feira (13), a doação de mais de duas mil unidades de álcool em gel para instituições de Anápolis.

Receberam os frascos a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), a Unidade Oncológica de Anápolis (UOA), o Sesi e a Delegacia Geral da Polícia Civil.

Desde o início da pandemia, a empresa já distribuiu mais 40 toneladas de álcool em gel, incluindo para o estado do Amazonas, Hospital de Doenças Tropicais (HDT) de Goiânia e policias Civil, Militar e Rodoviária Federal.

A Bio Instinto participou ainda da transformação de seis mil unidades de vodka apreendidas pela delegacia da Receita Federal do município em quatro mil unidades do produto, em parceria com a própria Receita e o IFG.