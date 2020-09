Conquistar o sonho da casa própria já parecia fácil, mas ficou mais ainda. É que o Governo Federal, com solenidade do presidente Jair Bolsonaro, lançou o programa Casa Verde e Amarela.

Agora os juros estão menores, facilitando para pessoas que têm rendas mais baixas e desejam sair do aluguel para investir em um imóvel.

A nova modalidade da Casa Verde e Amarela permite as taxas de juros sejam divididas em três grupos de rendas:

Grupo 1: Renda de até R$ 2 mil

Grupo 2: Renda de R$ 2 mil a R$ 4 mil

Grupo 3: Renda de R$ 4 mil a R$ 7 mil

Os juros variam de 4.5% até 7.66% ao ano. Para costista, tem um aumento de apenas 0,5% ao ano.

“As pessoas que se enquadram no Grupo 1 do Casa Verde e Amarela terão os menores juros da história do Brasil para financiamentos. O imóvel se tornou um ativo seguro para investidores”, explicou Alexander Santana, um dos especialistas do mercado imobiliário de Anápolis.

Aqueles que adquirirem imóveis avaliados em R$ 150 mil, por exemplo, caso ocorra uma valorização de 1.5% ao ano sobre o valor avaliado do seu imóvel, após acabar o financiamento imobiliário de 360 meses, o lucro será de 45% sobre o valor total, ou seja, agora o imóvel valerá R$ 217 mil.

Para comprar um imóvel, basta apenas ter R$ 2.000 de entrada e as parcelas são a partir de R$ 499.

