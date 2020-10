Olaia Gomes da Silva, de 50 anos, foi a vítima do atropelamento ocorrido na noite desta sexta-feira (02), na BR-060, na altura do trevo do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

O Portal 6 apurou que a mulher teve morte imediata e que o motorista do veículo que a atingiu acionou as polícias Militar e Rodoviária Federal e permaneceu no local.

A família fez o reconhecimento que possibilitou identificar a vítima e o corpo foi removido em seguida pelo Instituto Médico Legal (IML) após os primeiros trabalhos da Polícia Científica.

O caso será remetido à Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) de Anápolis.