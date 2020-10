Está em estado grave o adolescente de 16 anos que colidiu com a motocicleta em um poste no canteiro central da Avenida Universitária, no bairro Maracanã.

Ele encontra-se no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) e foi levado até a unidade pelo Corpo de Bombeiros, que realizou o atendimento.

O adolescente chegou no HUANA consciente e orientado, mas com uma forte lesão na perna. Perdeu muito sangue com o machucado e passa por procedimentos cirúrgicos.

O acidente ocorreu no início da noite desta quinta-feira (29) e outro motociclista também necessitou de ser socorrido.

Encaminhado para o Hospital Municipal Jamel Cecílio, ele foi atendido, passou por exames e recebeu alta logo em seguida.

A Polícia Civil (PC) acompanha o caso.