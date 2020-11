As redes sociais estão sendo tomadas, desde a madrugada deste sábado (31), por mensagens de luto, lembranças e homenagens em geral.

Isso porque o renomado ator Sean Connery faleceu aos 90 anos, enquanto dormia na sua casa, nas Bahamas.

O escocês era altamente renomado e prestigiado no ramo, e fora dele também, tendo inclusive ganhado um Oscar (maior premiação dentro do cinema) de melhor ator coadjuvante no filme “Os Intocáveis”.

Porém, apesar do reconhecimento máximo na área, é por outro papel que ele é imediatamente lembrado.

Sean ficou marcado como o primeiro e, para muitos, o melhor James Bond a atuar nas telonas.

O personagem, que é ícone da cultura pop através dos filmes de ação do “Agente 007”, já ganhou várias versões e é amplamente conhecido mundo afora.

Mas é no rosto de Connery que a maior ligação é feita. Tanto que já atuou em sete filmes da rentável franquia.

Ele também já protagonizou diversas outras aparições nos cinemas, como o pai de Indiana Jones, por exemplo.

No país de origem, Escócia, o ator chegou a ser congratulado com uma das maiores honrarias do Reino Unido: a nomeação de cavalheiro, se tornando Sir Sean Connery.

Ele deixa uma esposa, de 91 anos, e um filho, de 57 anos, que também atua na área que consagrou o pai, mas como cineasta.