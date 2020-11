Da residência onde estava reunido com cerca de 30 pessoas, Mauro Severiano, o Maurão, saiu escoltado por viaturas da Polícia Militar à sede da Polícia Federal, no bairro Jundiaí. Era por volta das 15h da tarde deste sábado (07).

No mesmo veículo em que o vereador do PSC estava, os militares recolheram vários calhamaços de panfletos apócrifos com ataques a dois outros parlamentares da Câmara Municipal de Anápolis.

Desde o início da manhã, os impressos estavam sendo espalhados em bairros da região Leste de Anápolis, redutos de Domingos de Paula (PV) e Jackson Charles (PSB).

Câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais flagram os panfletos sendo jogados de dentro do carro de Maurão.

Como essa prática é considerada crime eleitoral, a Polícia Militar foi acionada e uma força-tarefa montada para localizar o longevo vereador.

Dentro do veículo, o mesmo registrado anteriormente, estavam exemplares do material.

Somente a Polícia Federal tem jurisdição para autuar atos praticados em âmbito eleitoral. Por isso, não restou alternativa aos militares senão levá-lo para a sede do órgão.

Espera

Tanto Maurão quanto os policiais tiveram de esperar a chegada do delegado federal que está no plantão deste final de semana. A espera durou quase uma hora, tempo suficiente para a chegada da imprensa e também de curiosos.

O parlamentar aguardou de dentro do carro e ficou todo o tempo mexendo no celular. Ao ver os profissionais da imprensa, se agachou dentro do veículo para evitar ser fotografado.

Ao entrar no pátio da delegacia, ainda ficou por mais alguns minutos no automóvel.

Ele foi acompanhado do capitão Kennedy, do serviço de inteligência da Polícia Militar e por lá permaneceu por quase 04h.