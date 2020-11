O vereador Mauro Severiano (PSC) foi alvo dos holofotes políticos e policiais neste sábado (07), após ser encaminhado à sede da Polícia Federal para responder por um grave crime eleitoral.

É que foram encontrados, dentro do carro do político, vários panfletos apócrifos com ataques a dois outros vereadores: Jakson Charles (PSB) e Domingos de Paula (PV).

O material estava sendo distribuído desde o início do dia por diversos bairros de Anápolis. Jackson, inclusive, já abriu processo contra “Maurão” por conta do episódio.

Em entrevista exclusiva ao Portal 6, o parlamentar disse ser da vontade dele, e de Domingos, encaminhar o ocorrido também ao Conselho de Ética, para que todas as punições cabíveis sejam aplicadas.

“Um fato destes não pode passar impune e acreditamos que a mesa diretora, por meio do Conselho de Ética, deva sim aplicar as medidas de punição contra o vereador infrator que eu repudio até em mencionar o nome”, afirmou.

Apesar de muito conhecido pelas declarações polêmicas, o parlamentar do PSC nunca foi levado ao Conselho. Caso se confirme, esta será a primeira vez.

Jakson também condenou a atitude do colega vereador pelo fato de ser um comportamento recorrente.

“Total despreparo, desrespeito e desmoralização com o Poder Legislativo e com as famílias e as mulheres que desempenham um excelente trabalho ao município, classificando-as como objeto (referente a uma outra polêmica de Maurão)”.

“Pessoas com este tipo de comportamento devem ser banidas do processo politico”, acrescentou.