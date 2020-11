Ao lado da família e do vice Marlon Morais, Valeriano Abreu (PSL) votou na manhã deste domingo (15), no Colégio Estadual Zeca Batista, na Vila Góis.

À imprensa, o candidato disse que está confiante que receberá votos suficientes para sair vitorioso da disputa.

“Temos certeza que o eleitor vai escolher nosso nome para podermos assim chegar com uma grande vitória no dia de hoje ou irmos para o segundo turno e assim vencermos as eleições no dia 29”, afirmou.

De acordo com Valeriano, caso vá ao segundo turno, manterá a mesma estratégia adotada desde o início de campanha para alcançar a confiança da população.

“Nossa estratégia é sempre a mesma. É a estratégia da honestidade, da retidão, da honestidade com o eleitor, levando as melhores propostas e mostrando que de fato é um projeto que vai fazer a diferença na vida de cada anapolino”.

Questionado sobre quem apoiaria no segundo turno, Valeriano se mostrou confiante de que ele é quem pode estar na fase final da disputa.

“Avalio se vou receber o apoio de alguém no segundo turno. Essa questão de receber apoios, de quem vem apoiar, ele vem em troca de cargos e a nossa realidade não é a realidade da negociata, do conchavo. Por isso, nós estamos sozinhos no segundo turno, pelo bem da cidade”, disse.

Bronca

Após ceder entrevista à TV Anhanguera, o candidato começou a se preparar para falar com a reportagem do Portal 6 e outros veículos de comunicação ainda no interior do colégio.

Na ocasião, foi advertido pelo policiamento do local de que não poderia ficar no recinto para dar entrevistas. A justificativa dada pela guarnição é que a permanência dele no local geraria aglomeração.