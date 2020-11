A presença da Polícia Federal (PF) em um dos locais mais movimentados em dias de eleições, na manhã deste domingo (29) de segundo turno, atraiu olhares de populares e da imprensa.

No entanto, o órgão não estava no Colégio São Francisco para realizar nenhuma prisão ou averiguar alguma ocorrência de crime eleitoral.

A reportagem do Portal 6, que esteve no local, apurou que a viatura e agentes da PF se deslocaram ao endereço para tão somente acompanhar o voto de um membro do Ministério Público.

Assim que a autoridade, que não precisa pegar fila, terminou de votar os agentes acompanharam a saída dele e foram embora.

