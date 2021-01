A rede brasileira de atacado de autosserviço Assaí está com vagas abertas para contratar operador de loja e operador de caixa para trabalhar em Anápolis.

As oportunidades estão disponíveis no site da própria empresa e os candidatos devem observar as responsabilidades e requisitos das funções antes de enviarem o currículo.

Em ambos os cargos, a empresa exige que os candidatos tenham mais de 18 anos, ensino médio completo e experiência em funções que envolvam o atendimento ao público.

O operador de loja será responsável por reabastecer gôndolas, verificar datas de validade e organizar produtos, atender clientes, participar da realização dos inventários e manter a limpeza de balcões, gôndolas e produtos.

Já o operador de caixa registrará produtos, receberá valores das compras, efetuará fechamento de caixa e solicitará presença de fiscal de caixa para entrega do excesso de numerário.

Além de salário, o Assaí oferece assistência médica e odontológica, refeição, extensão de licença maternidade, enxoval do bebê, cartão mamãe, vale transporte, cartão multicheque, plano de carreira e cooperativa de crédito.

Os interessados devem cadastrar o currículo diretamente pelo site.