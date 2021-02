A rapper Karol Conká está sendo alvo nas redes sociais com uma hashtag #karolConkáExpulsa. O tema é um dos mais comentados no Brasil e no mundo pelo Twitter.

O descontentamento com ela tem como base a maneira como ela tem tratado alguns dos participantes do BBB 21. Um exemplo é o modo como a artista se referiu ao jeito de conversar da paraibana Juliette Freire. Ela foi duramente criticada na internet na sexta-feira (29) e acusada de xenofobia. Karol associou o comportamento da participante ao lugar onde ela nasceu.

“É o jeito, lá na terra dessa pessoa é normal falar assim”, contou. “Eu sou de Curitiba, é uma cidade muito reservadinha.”

Já na tarde desta segunda-feira (1), o jeito como ela tratou Lucas Penteado foi motivo de mais críticas. Depois de ele causar um alvoroço com praticamente todos os participantes da casa, desta vez a discussão mais acalorada foi com Karol.

Na hora de comerem, Karol expulsou Lucas da mesa e disse que ele só poderia se sentar no momento em que ela saísse do local. “Quero comer na paz do senhor, entendeu? Não quero que você fale enquanto estou comendo. Me respeita”, começou.

Lucas perguntou se ela estava falando com ele e depois pediu desculpas ao sair. “Você não sabe calar a boca então é melhor sair mesmo. Não desculpo. Vá à merda, se faça de louco lá fora, pede para sair. Já deu”, retrucou a cantora.

Na sequência, com Lucas já dentro do quarto, a cantora continuou a esbravejar aos outros colegas na cozinha. “O cara não cala a boca. E eu não vou chamar ninguém para comer, ele que adivinhe a hora que eu terminar. Se fosse louco não estava aqui dentro. Só vai comer quando eu sair da mesa, qualquer coisa me bota no Paredão”, emendou. “Se ele faz tortura psicológica também posso fazer”, disse.

Artistas estão contra Conká. São os casos de Ludmilla, que disse que fará mutirão para quando ela estiver ao Paredão, e Jojo Todynho, que disse que não seguirá mais a cantora. O cantor Emicida, parceiro dela no rap nacional, usou o Twitter para atrelar o nome de Karol a emojis de tristeza. Ingrid Guimarães disse que não estava conseguindo assistir aos vídeos de Conká, pois “não trabalha bem com perversidade”.

Equipa da cantora fala em exagero

Até mesmo a equipe da cantora resolveu se pronunciar por causa dos ataques recebidos nas redes sociais. De acordo com eles, apesar de entenderem, há um exagero por parte do público.

“O BBB gera também debates extremamente importantes para nossa sociedade, pois o assunto é discutido com uma enorme visibilidade e audiência. Há de fato uma responsabilidade social ao entrar na casa. Portanto, é normal o público amar e detestar o participante perante as suas atitudes, falas e posicionamentos dentro do jogo”, começou o comunicado.

“Por isso, o nosso papel aqui é falar sobre a Karol Conká e o seu momento no BBB. É compreensível toda a revolta por suas falas, ações e pelo modo como tem se posicionado, no entanto isso está ultrapassando todos os limites de um cancelamento também. Em um tsunami de situações, o ódio está evidente, são chuvas de ataques desproporcionais”, diz.

Em outro momento, a equipe pede desculpas e diz que Karol fará o mesmo ao sair do confinamento.

“Esquecemos o quanto a fragilidade da figura da Karol Conká, uma mulher preta, mãe solteira e pioneira da cena do rap feminino brasileiro, acaba tendo. É momento de refletir também porque uma mulher preta é tão facilmente odiada por não ser a pessoa perfeita”, disse.

Família de Lucas se posiciona

A família de Lucas Penteado também se posicionou e repudiou as atitudes para com o jovem na casa.

“Vocês devem assim como nós estar acompanhando situação em que o Lucas foi colocado dentro da casa, a humilhação não será tolerada e por isso que vamos subir a tag #LucasMereceRespeito”, disse.

Uma amiga da família fez outro post e disse que o pai de Lucas está no hospital internado. “O pai do Lucas passou a noite no hospital, e ela [mãe do Lucas] está achando que é culpada, porque o sonho dele é dar o teto dela. Estou enviando a ela as mensagens de carinho”.