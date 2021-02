Sarah Andrade está chateada com a forma como Lumena age com ela e com outras mulheres brancas da casa. Em conversa com Gilberto, mostrou a sua indignação pelo que chamou de “preconceito ao contrário”

“Só porque eu sou branca e loira vou ter que me sentir culpada por isso? Eles que pregam tanto igualdade e diversidade querem fazer um preconceito ao contrário”, afirmou a sister.

Na sequência, chorando bastante, a participante emendou: “Isso é muito injusto. Querendo retroceder na sociedade para caramba. Estou com medo de fazer as coisas agora. Estão fazendo ao contrário o que fizeram com eles a vida inteira. Isso não se faz”, completou.

Embora haja essa polêmica e rivalidade, Sarah cresceu em popularidade no jogo, ao contrário da psicóloga e DJ Lumena que caiu em número de seguidores. Houve o fortalecimento do grupo formado por Gilberto, Sarah e Juliette.

Apesar das quedas de popularidade entre os famosos, essas dinâmicas parecem ter fortalecido os anônimos da casa, que compõem o grupo Pipoca. Dos oito que permanecem no reality, apenas Lumena continua a registrar queda. Dos 217 mil seguidores que ela conquistou na primeira semana, ela caiu para 163 mil e depois para 152 mil.

Do Camarote, os destaques são Juliette, que saltou de 3,7 milhões, na semana passada, para 7,7 milhões; Sarah, que foi de 1,8 milhão para 4,9 milhões; e Gilberto, de 1,1 milhões para 4,5 milhões. Até mesmo Arcerbiano, que saiu no paredão de terça (9), teve uma alta importante, de 818 mil para 4,5 milhões em uma semana.