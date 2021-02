Após ser eliminado no terceiro paredão do BBB 21 na noite desta terça-feira (16) , Nego Di atribuiu a rejeição recorde a seu trabalho como comediante antes de entrar no reality. Ele deixou a casa com 98,76% dos votos, perdendo a disputa para Fiuk (0,87%) e Sarah (0,37%).

“Acho que isso está mais atrelado ao meu trabalho antes do que no jogo. Por ser comediante, pelas piadas”, disse o comediante gaúcho em conversa fora da casa com o apresentador Tiago Leifert.

Leifert disse que foi ruim para Nego Di no reality ter vetado Lucas Penteado na segunda prova do líder. O comediante havia se tornado o primeiro líder do BBB 21 ao vencer uma prova realizada em dupla com Lucas.

“Esperava um Nego Di mais alegre [na casa]”, falou Leifert.

Antes de revelar a eliminação do comediante, Leifert afirmou que os participantes confundiram o que ele havia dito de que jogar e viver o BBB é fundamental. Segundo ele, os brothers criaram erroneamente a sensação de controle de tudo o que estava acontecendo com eles e no jogo. “Vocês viram que o BBB é mais caótico”, afirmou.

Assim que o apresentador anunciou o resultado da votação, os participantes mostraram carinho por Nego Di. “Lá fora é outra coisa”, disse Sarah ao abraçá-lo. Ele se despediu de todos da casa e disse: Vou sentir falta de vocês. Vai dar tudo certo”.

Nas redes sociais, Lucas Penteado publicou vídeo após a eliminação de Nego Di dizendo que espera que o participante reconheça os seus erros e que não tem nada pessoal contra ele.

“Meu irmão espero que você reconheça todos os seus erros na técnica do jogo, entendeu. Nada pessoal, se quiser trocar ideia pode chamar. Não, não tem que chamar não, é isso nada pessoal”, afirmou.

Nego Di foi puxado para a berlinda em um contragolpe de Sarah, indicada pela líder Karol Conká. O terceiro indicado ao paredão foi Fiuk, que recebeu votos de Viih Tube, Arthur, Sarah, Rodolfo e Caio.

Nesta segunda-feira (15), durante o jogo da discórdia, os participantes tiveram que montar um pódio e indicar quem tinha a menor chance de ganhar o BBB 21. Nego Di disse que Sarah não venceria o reality, mas ela parecia prever o desfecho do paredão.

Sarah se limitou a dizer que Nego Di não tinha chance de ganhar o BBB 21 porque seria eliminado no paredão.