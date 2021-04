“Fiz o que minha consciência mandou”, diz radialista de Anápolis ao entregar cheque de quase R$ 3 mil

Um gesto de honestidade ganhou as redes sociais e a imprensa nos últimos dias em Anápolis.

Nilson Sousa, de 36 anos, radialista há 20 na cidade, encontrou na última segunda-feira (19) um cheque de R$ 2.980,00 no Centro e decidiu procurar o dono imediatamente.

Com o número de celular no verso do documento, o profissional entrou em contato com o titular e entregou a folha em mãos.

“Fiz o que minha consciência mandou”, disse ao comentar o caso nas redes sociais.

Segundo Nilson, o dono do cheque ficou imensamente grato ao saber que teria o dinheiro de volta.

“Hoje fui surpreendido com essa matéria do Diário de Goiás. Confesso que a emoção foi minha. Acredito que ainda teremos um Brasil onde fazer o que é correto não será mais pauta de noticiário”, comentou.