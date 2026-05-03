Pamonha de milho feita na lata: fácil de fazer e fica pronta em poucos minutos

Pamonha de milho na lata vira alternativa prática para quem quer preparar a receita de forma simples e sem complicação

Gabriel Yuri Souto - 03 de maio de 2026

(Foto: Captura de tela/Instagram/@patytorresrj)

Preparar receitas tradicionais em casa nem sempre parece fácil. Muitas delas exigem tempo, ingredientes específicos e técnicas mais trabalhosas. Por isso, adaptações simples acabam ganhando espaço na cozinha.

Além disso, algumas ideias criativas conseguem transformar ingredientes comuns em pratos surpreendentes. É o caso da pamonha de milho na lata, que usa milho em conserva e a própria embalagem como forma.

A receita foi compartilhada por Paty Torres (@patytorresrj), que mostrou uma versão rápida, cremosa e fácil de fazer.

Ingredientes

1 lata de milho escorrido (170 g)

5 colheres de sopa de leite (75 ml)

1 colher de sopa de manteiga (14 g)

1 colher de café de sal

1 colher de sopa de amido de milho (10 g)

Mussarela em pedaços a gosto (opcional)

Modo de preparo

Primeiro, escorra a água do milho.

Depois, bata o milho no liquidificador com o leite, a manteiga, o sal e o amido de milho.

Em seguida, bata bem até formar uma mistura cremosa.

Logo após, unte a lata com manteiga.

Coloque parte da mistura na lata.

Acrescente pedaços de mussarela, se quiser.

Complete com o restante da massa.

Então, cozinhe em banho-maria por cerca de 35 minutos.

Por fim, espere esfriar e desenforme.

Truque da lata facilita a receita

O segredo da receita está no uso da própria lata do milho como forma. No entanto, Paty orienta não remover totalmente a tampa. Assim, fica mais fácil fechar o recipiente durante o cozimento em banho-maria.

Além disso, untar a lata ajuda a desenformar a pamonha com mais facilidade. Com esse cuidado, a massa cozinha melhor e mantém a textura cremosa.

Resultado fica cremoso e prático

Depois do banho-maria, a pamonha ganha consistência e fica pronta para servir. A mussarela, por sua vez, deixa o preparo ainda mais saboroso.

Dessa forma, a receita se torna uma boa opção para quem quer praticidade sem abrir mão de sabor caseiro.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Paty Torres (@patytorresrj)

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!