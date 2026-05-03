Pamonha de milho feita na lata: fácil de fazer e fica pronta em poucos minutos
Pamonha de milho na lata vira alternativa prática para quem quer preparar a receita de forma simples e sem complicação
Preparar receitas tradicionais em casa nem sempre parece fácil. Muitas delas exigem tempo, ingredientes específicos e técnicas mais trabalhosas. Por isso, adaptações simples acabam ganhando espaço na cozinha.
Além disso, algumas ideias criativas conseguem transformar ingredientes comuns em pratos surpreendentes. É o caso da pamonha de milho na lata, que usa milho em conserva e a própria embalagem como forma.
A receita foi compartilhada por Paty Torres (@patytorresrj), que mostrou uma versão rápida, cremosa e fácil de fazer.
Ingredientes
- 1 lata de milho escorrido (170 g)
- 5 colheres de sopa de leite (75 ml)
- 1 colher de sopa de manteiga (14 g)
- 1 colher de café de sal
- 1 colher de sopa de amido de milho (10 g)
- Mussarela em pedaços a gosto (opcional)
Modo de preparo
- Primeiro, escorra a água do milho.
- Depois, bata o milho no liquidificador com o leite, a manteiga, o sal e o amido de milho.
- Em seguida, bata bem até formar uma mistura cremosa.
- Logo após, unte a lata com manteiga.
- Coloque parte da mistura na lata.
- Acrescente pedaços de mussarela, se quiser.
- Complete com o restante da massa.
- Então, cozinhe em banho-maria por cerca de 35 minutos.
- Por fim, espere esfriar e desenforme.
- Truque da lata facilita a receita
O segredo da receita está no uso da própria lata do milho como forma. No entanto, Paty orienta não remover totalmente a tampa. Assim, fica mais fácil fechar o recipiente durante o cozimento em banho-maria.
Além disso, untar a lata ajuda a desenformar a pamonha com mais facilidade. Com esse cuidado, a massa cozinha melhor e mantém a textura cremosa.
Resultado fica cremoso e prático
Depois do banho-maria, a pamonha ganha consistência e fica pronta para servir. A mussarela, por sua vez, deixa o preparo ainda mais saboroso.
Dessa forma, a receita se torna uma boa opção para quem quer praticidade sem abrir mão de sabor caseiro.
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