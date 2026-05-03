Concurso da Câmara Municipal de Senador Canedo é suspenso por decisão judicial

Certame oferece salários de até R$ 11,9 mil. Inscrições foram reabertas até o dia 19 de maio

Natália Sezil - 03 de maio de 2026

Vista aérea de Senador Canedo. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Senador Canedo)

O Concurso da Câmara Municipal de Senador Canedo, na região Metropolitana de Goiânia, foi suspenso temporariamente por conta de uma decisão judicial.

A atualização foi compartilhada neste domingo (03), pelo perfil oficial da Casa Legislativa no Instagram.

Na publicação, o órgão informou que “já adotou providências administrativas para cumprimento da decisão, incluindo a reabertura dos prazos de inscrição e de solicitação de isenção, ajustes técnicos junto à banca organizadora e ampla divulgação aos candidatos”.

Escreveu, também, que a medida tenta assegurar a legalidade, a isonomia, a transparência e a segurança jurídica do exame. Além disso, afirmou que não interporá recurso.

Pelos canais oficiais, a Prefeitura de Senador Canedo detalhou que a decisão atendeu a um pedido da Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO).

O órgão questionou a limitação técnica imposta pela banca ao impedir que candidatos hipossuficientes solicitassem isenção da taxa de inscrição para mais de um cargo. Para a DPE-GO, isso criava uma barreira ao amplo acesso aos cargos públicos.

Com a alteração, passa a valer um novo período de inscrições. O prazo, que já havia sido prorrogado até 16 de abril, agora vale até 19 de maio.

As provas objetivas, que inicialmente aconteceriam em 31 de maio, foram adiadas para os dias 18 e 19 de julho.

No primeiro dia, à tarde, prestam o exame os candidatos a procurador jurídico. No segundo, cargos do nível médio e de analista legislativo respondem às provas de manhã; e as demais funções de nível superior as fazem à tarde.

O resultado final está previsto para 26 de outubro, com a homologação acontecendo no dia 29 do mesmo mês.

Ao todo, o concurso prevê 25 vagas com salários iniciais que variam de R$ 4.425,53 a R$ 11.903,79. Todas têm jornada de trabalho de 30h semanais.

Interessados devem acessar o site do Instituto Consulpam, banca examinadora responsável pelo certame. A taxa de inscrição é de R$ 80.

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