Prefeitura leva CadÚnico Itinerante a bairros de Anápolis; confira locais e documentos necessários
Iniciativa tem como objetivo garantir acesso a benefícios sociais, como Bolsa Família e outros programas do governo federal
A Prefeitura de Anápolis realiza nesta semana mais duas edições do CadÚnico Itinerante, levando serviços essenciais de inscrição e atualização do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família a diferentes regiões da cidade.
A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, busca facilitar o acesso da população, especialmente de famílias em situação de vulnerabilidade, evitando deslocamentos até unidades fixas e garantindo mais agilidade no atendimento.
A iniciativa também tem como objetivo garantir o acesso a benefícios sociais, como o Bolsa Família e outros programas do governo federal.
Os atendimentos acontecem sempre das 09h às 16h, com distribuição de senhas no período da manhã.
Na terça-feira (05), a equipe estará no NACRI (Núcleo do Adolescente e Criança), localizado na Rua Bela Vista, Quadra 02, Lote 12, no bairro Novo Paraíso.
Já na quarta-feira (06), os serviços serão oferecidos no CENFOR – Industrial Munir Calixto, situado na Avenida Central, nº 305, no Setor Industrial Munir Calixto.
Documentos necessários
Para realizar o cadastro ou atualização no Cadastro Único, é preciso apresentar:
- RG e CPF de todos os membros da família
- Comprovante de endereço atualizado
- Certidão de nascimento para menores de idade
- Declaração de frequência escolar
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