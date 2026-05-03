Prefeitura leva CadÚnico Itinerante a bairros de Anápolis; confira locais e documentos necessários

Iniciativa tem como objetivo garantir acesso a benefícios sociais, como Bolsa Família e outros programas do governo federal

Augusto Araújo - 03 de maio de 2026

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis

A Prefeitura de Anápolis realiza nesta semana mais duas edições do CadÚnico Itinerante, levando serviços essenciais de inscrição e atualização do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família a diferentes regiões da cidade.

A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, busca facilitar o acesso da população, especialmente de famílias em situação de vulnerabilidade, evitando deslocamentos até unidades fixas e garantindo mais agilidade no atendimento.

A iniciativa também tem como objetivo garantir o acesso a benefícios sociais, como o Bolsa Família e outros programas do governo federal.

Os atendimentos acontecem sempre das 09h às 16h, com distribuição de senhas no período da manhã.

Na terça-feira (05), a equipe estará no NACRI (Núcleo do Adolescente e Criança), localizado na Rua Bela Vista, Quadra 02, Lote 12, no bairro Novo Paraíso.

Já na quarta-feira (06), os serviços serão oferecidos no CENFOR – Industrial Munir Calixto, situado na Avenida Central, nº 305, no Setor Industrial Munir Calixto.

Documentos necessários

Para realizar o cadastro ou atualização no Cadastro Único, é preciso apresentar:

RG e CPF de todos os membros da família

Comprovante de endereço atualizado

Certidão de nascimento para menores de idade

Declaração de frequência escolar

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