Com Avenida São Francisco alagada pela chuva, mulher cai e fica atolada em bueiro

Uma mulher, de 32 anos, caiu e ficou atolada em um bueiro da São Francisco, principal avenida do Bairro Jundiaí, em Anápolis.

O acidente ocorreu no final da tarde desta segunda-feira (14) na bifurcação da via com a Rua Pedro Braz de Queiroz.

Com o trecho alagado pela chuva, a vítima contou que não viu o bueiro e ficou com a perna presa no vão da grade de proteção.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, com o uso de um desencarcerador, conseguiu cortar os ferros e soltá-la.

Após o procedimento, a mulher foi encaminhada ao Hospital Municipal Jamel Cecílio. Segundo a unidade, ela será liberada depois de receber atendimento.