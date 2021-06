Lázaro Barbosa vira fenômeno nas redes sociais e causa revolta: ‘é um homem perigoso’

Desde que passou a ser procurado pelas forças policiais de Goiás e Distrito Federal, Lázaro Barbosa, de 32 anos, virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

O nome dele chegou a ocupar mais de uma vez uma posição nos ‘trends topics’ do Twitter e não apenas por causa de pessoas preocupadas que buscavam mais informações sobre a operação montada para capturá-lo.

Isso porque usuários do Brasil inteiro decidiram criar uma série de memes para retratar o fato de que o serial killer já está há dias conseguindo se esconder.

Mas nem só de piadas são as publicações envolvendo o nome dele. Há também várias pessoas revoltadas com as brincadeiras, que tentam reforçar e conscientizar que ele é um homem perigoso e tem feito várias vítimas.

A destreza dele em se esconder também está causando pânico em muita gente. Até mesmo quem vive em cidades distantes, ou outros estados, afirmam estar assustadas.

O que já se sabe sobre o serial killer Lázaro Barbosa