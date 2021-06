Bolsonaro fala pela primeira vez sobre o caso Lázaro Barbosa

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) falou pela primeira vez sobre o caso de Lázaro Barbosa, serial killer de 32 anos, procurado pelas forças de segurança de Goiás e do Distrito Federal.

Nesta quinta-feira (17), na saída do Palácio da Alvorada, um apoiador sugeriu que se as vítimas do foragido tivessem posse de armas a situação não teria chegado onde chegou.

“Tem mulher aqui, né? Vocês queriam ter uma arma? Arma deixa você dormir em paz em casa”, respondeu o presidente aos simpatizantes.

Suspeito de cometer um quádruplo latrocínio em Ceilândia, no DF, e um quinto em Goiás, Lázaro Barbosa está sendo caçado há nove dias.

As buscas, que envolvem mais de 200 policiais na região de Cocalzinho de Goiás, ganharam reforço da Força Nacional.

Considerado de alta periculosidade, ele é investigado ainda por balear outras três pessoas. Também possui condenação por homicídio, na Bahia e é procurado por crimes de roubo, estupro e porte ilegal de arma de fogo.

