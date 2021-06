Forças policiais recebem denúncia e intensificam buscas por Lázaro Barbosa

Os mais de 200 policiais envolvidos na mega força-tarefa para encontrar Lázaro Barbosa, de 32 anos, intensificaram as buscas na manhã desta quinta-feira (17).

Isso porque um morador da região de Girassol, povoado de Cocalzinho, afirmou ter visto um homem com as mesmas características do serial killer passando pelas proximidades da base onde as equipes estão instaladas, às margens da BR-070.

A suspeita é de que Lázaro tenha passado toda a noite em uma área urbana, mais especificamente no bairro Residencial Itamar Nóbrega I, e entrado novamente na mata pela manhã.

Ao todo, segundo o Metrópoles, três helicópteros foram acionados para participar da averiguação da denúncia.

O local é de difícil acesso e também estão sendo usados cães farejadores e drones com sensor infravermelho (na expectativa de captar imagens).

O caminho tomado por Lázaro também seria em direção às proximidades da casa do pai dele, que teria deixado o imóvel para não precisar falar mais sobre o filho.

Nesta manhã (17), a Secretaria de Segurança Pública divulgou imagens que mostram pequenos detalhes da operação. Confira:

O que já se sabe sobre o serial killer Lázaro Barbosa