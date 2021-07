WhatsApp: você pode estar sendo espionado pelo aplicativo e não sabe

Uma pergunta que todo mundo já deve ter se feito pelo menos uma vez é a seguinte: estou sendo espionado na internet?

E no contexto atual, com a quantidade aplicativos que mantemos no celular ou baixamos diariamente, esta desconfiança aumenta ainda mais.

O WhatsApp é o serviço de mensagens mais usado do Brasil e, por conta disso, também um dos mais suscetíveis a espionagens.

Existem aplicativos que prometem acessar contas de terceiros, mas em geral não funcionam ou são formas de transmitir vírus ou possíveis golpes.

Especialistas em segurança garantem que quem espia o faz principalmente de maneiras simples, como numa sessão do WhatsApp Web não encerrada a tempo.

Como saber se estou sendo espionado?

A primeira coisa a revisar são as informações do WhatsApp Web que mostram todos os aparelhos em que a sessão está aberta.

O mensageiro informa em qual navegador ele está aberto e, o mais importante, a hora em que esteve ativo pela última vez.

Por exemplo: se abrir o aplicativo e aparecer sessão no computador num horário em que você não está, pode que alguém está espionando as conversas.

O melhor a fazer é fechar a sessão imediatamente caso haja dúvidas sobre o comportamento do WhatsApp Web.

Vale lembrar que de vez em quando o WhatsApp envia notificações sobre o funcionamento, que também podem alertar quando houver suspeitas.