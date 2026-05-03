Família de trabalhador morto em acidente receberá R$ 2,5 milhões em Goiás
Fatalidade ocorreu em julho de 2024, enquanto vítima acompanhava retirada de trator que havia caído de uma ponte
Uma empresa do setor de biocombustíveis deverá indenizar uma mãe e filha em R$ 2,5 milhões, após um acidente de trabalho que culminou na morte de um trabalhador no interior de Goiás.
Conforme o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-18), o processo tramitava desde julho de 2024, após a vítima morrer em um acidente de trabalho.
De acordo com os autos, o trabalhador era um supervisor de processos agrícolas e acompanhava a retirada de um trator que havia caído de uma ponte,
Porém, em determinado momento, um caminhão-tanque colidiu com os veículos que estavam no local. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos.
Assim, o processo passou quase dois anos tramitando na Justiça, até a realização de uma audiência de conciliação realizada no Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejusc) de 2º grau do TRT-18.
A sessão foi realizada por videoconferência e conduzida pelo juiz convocado Israel Brasil Adourian, com participação do conciliador Itamar Rocha, advogados das partes e representantes da empresa.
Durante a sessão, o magistrado destacou a importância da conciliação e reconheceu o esforço das partes em chegar a um entendimento. Ao se dirigir à viúva, afirmou que o valor não repara a perda, mas pode trazer algum alívio diante da tragédia.
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