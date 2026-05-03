Família de trabalhador morto em acidente receberá R$ 2,5 milhões em Goiás

Fatalidade ocorreu em julho de 2024, enquanto vítima acompanhava retirada de trator que havia caído de uma ponte

Augusto Araújo - 03 de maio de 2026

Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiânia (Foto: Google)

Uma empresa do setor de biocombustíveis deverá indenizar uma mãe e filha em R$ 2,5 milhões, após um acidente de trabalho que culminou na morte de um trabalhador no interior de Goiás.

Conforme o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-18), o processo tramitava desde julho de 2024, após a vítima morrer em um acidente de trabalho.

De acordo com os autos, o trabalhador era um supervisor de processos agrícolas e acompanhava a retirada de um trator que havia caído de uma ponte,

Porém, em determinado momento, um caminhão-tanque colidiu com os veículos que estavam no local. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos.

Assim, o processo passou quase dois anos tramitando na Justiça, até a realização de uma audiência de conciliação realizada no Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejusc) de 2º grau do TRT-18.

A sessão foi realizada por videoconferência e conduzida pelo juiz convocado Israel Brasil Adourian, com participação do conciliador Itamar Rocha, advogados das partes e representantes da empresa.

Durante a sessão, o magistrado destacou a importância da conciliação e reconheceu o esforço das partes em chegar a um entendimento. Ao se dirigir à viúva, afirmou que o valor não repara a perda, mas pode trazer algum alívio diante da tragédia.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!