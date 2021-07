Escola de Anápolis com método montessoriano abre matrículas para o 2º semestre

Com objetivo de construir uma educação totalmente diferenciada, a Escola Vivant defende que a aprendizagem vai além de transmitir conteúdos, ela também promove estímulos e autonomia, que são fundamentais para a vida.

A unidade é a única de Anápolis que aposta na qualidade através da oferta do método de ensino desenvolvimento pela médica italiana Maria Montessori.

O local, pensado exclusivamente para promover aprendizagem e brincadeiras educativas, possui um amplo espaço verde, jardim, pomar, animais domésticos, vida prática, robótica, ar livre, entre outros.

Toda a direção é feita por Ivone Moreyra, mestra em Educação pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e com experiência em gestão de diversas instituições brasileiras. Já atuou, inclusive, comandando ações no FNDE pelo MEC.

De acordo com a profissional, a expectativa da Vivant é consolidar na cidade uma escola com padrão internacional de qualidade, valor acessível, material didático incluso, turmas reduzidas e horário estendido.

A diretora ressalta que personalidades internacionais estudaram em escolas montessorianas, como Bill Gates (fundador da Microsoft), Larry Page e Setgey Brin (fundadores da Google), Mark Zuckerberg (fundador do Facebook) e Katharine Graham (fundadora do Whashington Post).

Matrículas abertas

E para os pais e responsáveis que desejam que os filhos também vivam essa experiência incrível, ainda há vagas disponíveis para o segundo semestre na Vivant.

As oportunidades são para a educação infantil e sétimo ano no período matutino, e primeira fase do ensino fundamental no turno vespertino.

As vagas são limitadas, condicionadas à entrevistas com as famílias, e possuem garantia de ensino personalizado.

A Vivant fica localizada na Rua Coronel Olímpio Barbosa de Melo, nº 19, no bairro Jundiaí.