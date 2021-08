Cervejaria Corsário comemora aniversário com cerveja nova no cardápio em Anápolis

Localizada no Jundiaí, bairro nobre da região Central de Anápolis, a Cervejaria Corsário foi inaugurada há um ano e se tornou o “point” para aqueles que amam uma cerveja exclusiva e de qualidade.

O sonho do negócio, porém, começou em 2018, quando o proprietário, Marcelo Neves Silva, que é engenheiro, foi convidado pelo mestre cervejeiro, Kennedy Messias, a construir uma fábrica da Épica em Trindade.

A qualidade dos produtos era tão grande que ele decidiu inaugurar um pub em Anápolis para levar para população da cidade apenas cervejas diferenciadas.

O nome, Corsário Cervejas Especiais, foi inspirado na melodia e versos de Corsário, a canção de João Bosco.

E para comemorar o primeiro aniversário da cervejaria, uma nova cerveja foi inserida no cardápio, lado a lado das outras que já são um verdadeiro sucesso, além de petiscos deliciosos.

A Corsário funciona de segunda a sábado, sendo que entre terça e quinta as trincas de Pilsen custam apenas R$ 15. Já entre quinta-feira e sábado, todas as cervejas tem 15% de desconto até às 20h.

O pub fica localizado na Rua Pereira do Lago, Quadra 44, Lote 06, no Jundiaí. Mais informações estão no Instagram da @corsariocervejasespeciais

Confira as cervejas disponíveis

Pilsen;

Chopp de vinho;

Gose Cajá;

Sour Framboesa;

Imperial Stout;

Ipa Dry Hopping;

Weiss;

Viena.

*Para consumir no local e Growlers para levar

**Corsário também comercializa barris de chopp

***Mais informações: (62) 9 9845-4590

Confira outras bebidas disponíveis

Cachaça Cambéba;

Whisky Old Par 12 anos;

Gìn Tônica.

Veja quais são os petiscos

Batata frita;

Tilápia empanada na farinha panko e molho tártaro;

Filé Mignon em tiras com queijo gorgonzola;

Filé Mignon acebolado com tomate e mandioca;

Linguiça artesanal glaciada na cerveja Viena e mandioca;

Coxinha de frango ao molho barbecue;

Tábua de frios.