Nova espécie de dinossauro carnívoro é descoberta no Brasil

Uma nova espécie de dinossauro chamada de Kurupi itaata foi descoberta na cidade de Monte Alto, em São Paulo.

Os cientistas acreditam que o animal habitou a Terra há 70 milhões de anos e pode ter sido um dos últimos grandes carnívoros a andarem pela região antes da extinção dos dinossauros.

Segundo os pesquisadores, o animal media cerca de 5 metros de altura e pertencia a mesma família do Tiranossauro Rex. O dinossauro ainda possuia braços curtos e membros inferiores potentes o que ajudava nos momentos de caça e de captura da presa.

Segundo o paleontólogo responsável pela pesquisa, Fabiano Vidoi, as partes encontradas do animal ajudarem a realizar a análise do bicho encontrado.

“Com os ossos que nós encontramos, no caso o osso da bacia, três vértebras e têm alguns ainda que a gente ainda não identificou. Mas foi possível fazer análise filogenética, identificar a qual família o bicho pertencia e também foi permitido ver que era um bicho novo”, afirmou.