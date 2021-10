Anápolis terá aulas gratuitas de defesa pessoal para mulheres

As mulheres de Anápolis ganharão uma oportunidade gratuita de aprender a se defenderem sozinhas.

Isso porque a Prefeitura divulgou que, na segunda-feira (25), a partir das 09h, serão ministradas aulas de defesa pessoal.

A iniciativa foi possível através da ação Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), em fortalecimento à ação de combate à violência contra a mulher.

As aulas estão previstas para acontecer no maior cartão postal da cidade, o Parque Ipiranga, localizado no bairro Jundiaí.

Além de totalmente gratuitas, não há a necessidade de se realizar um cadastro prévio.

Os professores mestres em artes marciais, Eduardo Pereira Junqueira e Karoline Bernardes, serão os responsáveis pela condução dos ensinamentos.

O Centro Administrativo já manifestou interesse em realizar o evento mais vezes, especialmente por conta desta primeira sessão estar agendada para uma segunda-feira.