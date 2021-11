Homem com carro enguiçado vestido apenas de calcinha viraliza na internet; vídeo

Viralizou na internet o vídeo de um homem com um carro enguiçado na Linha Amarela do Rio de Janeiro, vestido apenas com uma camisa regata e uma calcinha vermelha.

Nas imagens que circulam pelas redes sociais, o autor do vídeo encosta o próprio veículo perto do carro parado e grava a situação inusitada.

É possível ver o homem colocando um triângulo de sinalização na via pública, para indicar que o carro estava com problemas.

Por fim, o homem faz uma ligação no celular e o autor das imagens se distancia, deixando o necessitado de ajuda para trás.

Veja o vídeo a seguir: