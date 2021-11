Cachorrinho de Iris Rezende posa triste em frente ao escritório vazio do político e comove as redes sociais

Durante este final de semana, repercutiram fotos de Barack no escritório de Iris Rezende – mas não o ex-presidente norte-americano, e sim o cachorrinho do ícone da política goiana.

Nos registros, é possível ver o animalzinho bastante acanhado e aparentemente triste na porta da sala vazia.

Apesar de terem sido feitas no dia 22 de outubro, antes da morte de Iris, as fotografias mostram como a árdua luta da distancia do político impactou o cachorrinho.

Neste período, o ex-governador já estava internado em São Paulo, onde ficou sendo tratado durante três meses, até a eventual fatalidade na madrugada do último dia 09.

Aos 87 anos, Iris tentava se recuperar de um acidente vascular cerebral (AVC), sofrido ainda em agosto.

Barack era, conhecidamente, um dos maiores companheiros do político e marcava presença em todas as reuniões e encontros.

Em entrevista recente para O Popular, as filhas de Iris, Ana Paula e Adriana, contaram que o pai mimava o cão constantemente e de todas as formas, incluindo comidinha na boca junto à mesa, colo sempre que possível e até mesmo levantadas no meio da noite para cobrir o companheiro e garantir que não sentisse frio.

Todo esse carinho, entretanto, resultou em um apego tão grande por parte do cachorrinho, que era bastante ciumento – quase que exclusivamente – ao dono.

Este comportamento, todavia, mudou após a morte de Iris.

“Ele [Barack] sempre o defendia demais, mas depois que eu chegava do hospital [na época da internação], acho que ele sentia o cheiro do meu pai em mim e vinha para perto, ficava bonzinho. Ele não era um cachorro de se pegar, era muito arredio com a gente. Mas agora é um superdoce”, disse a caçula Adriana Rezende.

Diversos internautas se manifestaram para dizer o quão emocionante e triste a cena, de fato, era.

Quem tem, ou já teve, um animal de estimação, sabe bem como é essa rela6. Há uma cumplicidade mútua e fica mesmo uma lacuna quando há um processo de separação.

Lindo o registro! — Antônio Carlos Cunha (@profaccunha) November 13, 2021

Caiu um cisco aqui 😢 — Andre Tomazetti (@tomazetti) November 13, 2021

Sem condições de ver isso! 💔 — Denise Ribeiro (@nise_ribeiro) November 13, 2021