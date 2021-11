Abertas inscrições para cursos rápidos de qualificação para diversas cidades de Goiás

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) abriu as inscrições para cursos gratuitos de qualificação, disponibilizados na página do Senar Goiás.

Todas as aulas e conteúdos serão em formato 100% online. O ensino é feito com um método dinâmico, de fácil entendimento, com foco em ajudar o trabalhador rural a atingir a independência financeira.

São 45 cursos oferecidos, divididos em 11 programas com matrizes de ensino específicas – por exemplo, ABC Cerrado, Agricultura de Precisão e Minha Empresa Rural.

Todos os inscritos receberão diploma de participação ao concluírem a disciplina escolhida. A carga horária varia entre 10h e 40h, de acordo com a opção selecionada.

As matrículas também se diferenciam de uma modalidade para outra, sendo que algumas encerram já nesta segunda-feira (22) e outras possuem prazo até janeiro de 2022.

Os interessados podem conferir todos os programas e cursos ofertados no site do Senar Goiás.