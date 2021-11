Você pode ter direito ao saque de dinheiro extra da Caixa e não sabe; veja como consultar

Você sabia que cerca de R$24,5 bilhões ainda podem ser sacados por quem trabalhou nas décadas entre 1971 e 1988? Basicamente, os valores são referentes às cotas e ao abono salarial do PIS/Pasep. Por isso, veja se você tem direito ao saque de dinheiro extra da Caixa!

Antes de tudo, para ter acesso, é preciso se atentar ao prazo de saque em cada um dos casos. Isso porque as cotas do PIS/Pasep podem ser sacadas até maio de 2025.

Além disso, dentro do montante total, cerca de R$22,8 bilhões são de cotas do extinto fundo PIS/Pasep, repassados ao FGTS. Ademais, R$1,2 bilhão é de recursos do abono salarial não sacados em outros anos. Além de R$448,4 milhões de abono salarial do atual calendário.

Tenho direito ao saque de dinheiro extra da Caixa?

O que é cota do PIS?

Primeiramente, esse é o saldo acumulado na conta individual do trabalhador cadastrado no PIS. Em suma, decorrente dos valores creditados pelo Fundo PIS/PASEP nos exercícios financeiros 71/72 a 88/89, calculados proporcionalmente ao tempo de serviço registrado na conta e ao salário anual do trabalhador.

Quem tem direito ao saque de cotas do PIS?

Em seguida, tem direito ao saque das Cotas do PIS somente o trabalhador cadastrado como participante do Fundo PIS/PASEP até 04/10/1988 e que ainda não realizou o saque.

Como sacar o saldo de cotas do PIS?

Caso você tenha o cartão do cidadão e senha, o saque pode ser realizado no autoatendimento e lotéricas. Além disso, há também as correspondentes Caixa Aqui, para valores até R$3.000.

Mas também, o crédito de Cotas do PIS pode ter sido realizado automaticamente. Isso se você possuir conta corrente ou poupança, individual e com saldo na Caixa. Sendo assim, basta movimentá-lo na respectiva conta.

Todavia, se você não tiver nem conta na Caixa e nem cartão cidadão e senha, os saques devem ser feitos em uma Agência da Caixa mediante apresentação de documento oficial com foto.

Herdeiro tem direito a sacar as cotas do PIS do trabalhador falecido?

Sim! Logo, os beneficiários legais deverão comparecer a qualquer agência da Caixa, apresentando documentos como certidão de óbito, identidade pessoal e certidão de dependentes habilitados à pensão por morte expedida pelo INSS.

Até quando posso fazer o saque das cotas do PIS?

Bom, os valores de cotas serão tidos por abandonados a partir de 1º de junho de 2025, quando passarão à propriedade da União. Dessa forma, os valores das cotas do PIS estarão disponíveis para saque somente até 31 de maio de 2025.

O que acontece se eu não sacar o saldo de cotas?

Por fim, o Fundo PIS/PASEP será extinto e ocorrerá a migração do saldo para contas individuais vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). No entanto, os valores estarão disponíveis para saque apenas até 31 de maio de 2025.