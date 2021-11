Deu ruim para a vaca em Anápolis que tentou se refrescar em piscina de chácara

Os proprietários de uma chácara de Anápolis passaram por uma experiência verdadeiramente única nesta segunda-feira (29).

Isso porque uma das vacas que vivem no local decidiu se refrescar na beira da piscina e a consequência da aventura não poderia ser outra.

O animal, que se chama Mimosa, caiu lá dentro e precisou de uma ajuda mais do que especial para conseguir retornar ao solo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

Em entrevista ao Portal 6, o dono do imóvel, Rafael Mendes, contou como tudo aconteceu e a mobilização que o episódio causou.

“Nós até temos a represa, mas ela decidiu ir beber água lá na piscina e acabou escorregando”, explicou.

Conforme relatado por Rafael, a personalidade calma e tranquila de Mimosa acabou ajudando no processo de resgate.

“Ela é muito mansa e teve sorte também, já que o fundo da piscina deu pé na medida para ela”, destacou.

O acontecimento pegou todos de surpresa, inclusive as outras vacas que foram observar tudo de pertinho, e acabou sobrando pros militares do Corpo de Bombeiros, que se apressaram para ajudar no socorro.

“Ainda bem que eles chegaram muito rápido e conseguiram, com muito custo [risos], tirar ela de lá sem nenhum machucado”, relembrou o proprietário.

Com auxílio do próprio caminhão da corporação, os bombeiros a retiraram da piscina, ainda a tempo de ir dar leite.