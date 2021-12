Esta é a frequência correta com que você deve lavar sua geladeira

Não sabemos você, mas aqui só adiamos o dia de limpar a geladeira. Isso porque, a tão necessária tarefa, sempre parece ser muito cansativa e interminável. Mas a verdade é que não tem para onde correr! Hoje vamos te mostrar a frequência correta para lavar sua geladeira e ficar livre de bactérias.

Primeiramente, se você não está entendendo sobre as bactérias, te explicamos. Por mais que dentro do eletrodoméstico seja muito frio, como deixamos os alimentos ficarem longos períodos de tempo armazenados lá, microorganismos também podem prosperar nele. Por isso, pegue o pano, água e desinfetante e vem com a gente!

Qual a frequência certa para lavar sua geladeira?

Antes de tudo, nossa primeira recomendação é limpar seu aparelho com um pano úmido e desinfetante regularmente. Além disso, qualquer alimento que tenha caído ou esteja velho lá dentro, jogue fora!

Enquanto isso, para se livrar daquele mau cheiro, recomendamos colocar uma caixa de bicarbonato de sódio, até que o mau cheiro desapareça. Por fim, para aquela limpeza profunda e de forma geral, com direito a descongelar o freezer, a recomendação é fazê-la a cada 3 a 4 meses.

Como limpar?

Por fim, limpar é bem simples. Em primeiro lugar, remova todos os alimentos de dentro da geladeira. Ademais, aproveite para jogar fora os molhos que foram esquecidos e o iogurte que você nunca comeu.

Assim, limpe as prateleiras e paredes internas com um pano macio e água morna com sabão. Inclusive, você pode limpar as gavetas na máquina de lavar louça ou na pia mesmo. Lembre-se de enxaguar bem tudo antes de guardar novamente.

