Natal e ano novo estão chegando, e junto com essas datas uma coisa vem em nossa mente: ficar com a família. Assim, quem mora na cidade grande, volta para o interior, quem está em outro estado, retorna para a casa dos pais, e assim por diante. Bom, mas e quem vai ficar longe da família ou dos amigos? Não se desespere, arranjamos uma solução! Veja agora 20 mensagens de Natal para usar no WhatsApp e aquecer o coração daqueles que estão longe. Veja:

20 mensagens de Natal para usar no WhatsApp:

1. Chegou a data mais especial do ano, um tempo de paz e harmonia que nos permite esquecer todos os problemas e reunir as pessoas que mais amamos em volta da mesa. Os momentos de felicidade mais pura podem ser também os mais simples: a família unida, o riso que toma conta da casa, o entusiasmo no rosto das crianças, o carinho que transborda em todos os corações… Desejo que o amor que há entre nós neste dia permaneça nas nossas vidas para sempre. Feliz Natal.

2. Quando viramos adultos, a nossa lista de presentes de Natal vai diminuindo porque percebemos que o que realmente desejamos não pode ser comprado.

3. Desejo que neste Natal toda a tristeza e todos os problemas sejam substituídos por sorrisos, gratidão, carinho e positividade. Ano após ano, superamos os obstáculos que a vida coloca no nosso percurso e nos reunimos em família para comemorar o fato de estarmos juntos, vivos, com saúde e energia! Boas festas, que Deus abençoe a todos nós!

4. Paz é a generosidade e ter graça é compreender o verdadeiro significado de Natal.

5. Que possamos aquecer nossos corações com o clima de Natal e transmitir esse amor a todos que nos rodeiam.

Mensagens de Natal para enviar no WhatsApp:

6. Melhor do que todos os presentes debaixo da árvore de natal é a presença de uma família feliz.

7. O Natal, crianças, não é uma data. É um estado de espírito.

8. Com o tempo descobrimos que fazemos parte de duas famílias, a primeira é a família genética, aquela onde nascemos e crescemos, a outra família é aquela que é composta pelas pessoas com as quais criamos os laços da amizade verdadeira e os chamamos para morar dentro de nosso coração.

9. O Natal é sinônimo de carinho e gratidão! Melhor do que trocar presentes e mensagens de afeto é parar um pouco, olhar em volta e agradecer as pessoas incríveis e as grandes conquistas que temos na vida. Feliz Natal para todos e que o ano que começa seja cheio de luz e amor!

10. Feliz Natal a todos: menos presentes, mais amor e respeito ao próximo!

Mais mensagens de Natal para enviar no WhatsApp:

11. A época natalina não é sobre presentes, é sobre presença. Aquilo que podemos oferecer de mais importante aos outros é nossa atenção, nossa amizade verdadeira e nosso amor incondicional. O meu maior desejo é que neste Natal possamos irradiar luz e calor para aqueles que nos rodeiam, como estrelas que brilham no céu uns dos outros.

12. Não existe nada mais especial do que juntar a família, trocar presentes e palavras carinhosas. Neste Natal de 2021, estamos gratos a Deus por tudo o que nos foi dado e, principalmente, pelo enorme amor que nos une o ano inteiro. Um Natal feliz e próspero para todo mundo!

13. O nascimento de Jesus deve sempre ser lembrado como uma celebração da paz, do amor e da entreajuda. Que esta época contribua para a nossa evolução pessoal, nos ensinando a viver de uma forma mais harmoniosa e solidária, estendendo a mão para aqueles que mais precisam e perpetuando as graças de Deus por todos aqueles que surgirem no nosso caminho. Feliz Natal e um ano abençoado.

14. Desejo que o seu Natal seja brilhante de alegria, iluminado de amor, cheio de harmonia e repleto de paz!

15. Neste momento tão lindo do ano, desejo que o seu coração se encha de luz e a sua casa se encha de amor e felicidade.

Mensagens de Natal – carinho:

16. Desejo que você possa viver esta época tão feliz junto de quem mais ama, partilhando amor, saúde, esperança e paz.

17. Que seja mais um Natal abençoado, com muitos presentes mas sem nunca esquecer que o mais importante são os sorrisos, os abraços e o carinho entre todos.

18. Se não sabes presentear os teus seres mais queridos no Natal, presenteie-lhes o teu amor.

19. O Natal não é um momento nem uma estação, e sim um estado de espírito. Cultivar a paz e a boa vontade, ter misericórdia em abundância, isso, sim, é ter o verdadeiro espírito de Natal.

20. Natal tem tudo a ver com amor. É a época do ano em que nossos corações estão mais receptivos e harmoniosos e nossas esperanças são renovadas.

Esta foi a lista de mensagens de Natal para enviar no WhatsApp.