Se você é daqueles que faz questão de enviar uma mensagem de carinho durante as festas de final de ano, hoje trouxemos sugestões para você sair do comum e surpreender seus amigos. Veja a seguir 20 mensagens de Feliz Ano Novo para usar no WhatsApp, Facebook ou Instagram. Compartilhe!

20 mensagens de Feliz Ano Novo para usar no WhatsApp

1. Se chovesse felicidade, eu lhe desejaria uma tempestade. Feliz Ano Novo!

2. Que o Ano Novo seja repleto de ousadia no amor, criatividade nas escolhas e coragem no dia a dia. Feliz Ano Novo!

3. Que o novo ano que se inicia seja repleto de felicidades e conquistas. Feliz Ano Novo!

4. É tempo de recomeçar, de buscar novos desafios e sonhar novos sonhos… Feliz Ano Novo!

5. Feliz Ano Novo! Que o nosso amor continue sendo forte, próspero, puro e que todos os nossos sonhos sejam realizados.

6. No próximo ano, aproveite cada dia como se fosse o primeiro. Feliz Ano Novo!

7. E que venham novos sorrisos, novas histórias e novas pessoas. Feliz Ano Novo!

8. Feliz Ano Novo! Que este seja um ano iluminado e repleto de realizações.

9. Um novo ano, novos sonhos para sonhar. Feliz Ano Novo!

10. O que eu desejo é que o novo ano lhe traga muitas alegrias, sucesso e prosperidade. Feliz Ano Novo!

11. Que sempre exista um lindo motivo para recomeçar. Feliz Ano Novo!

12. Feliz Ano Novo! Quando temos os melhores amigos ao nosso lado, tudo fica mais fácil.

13. Que no próximo ano todos os seus desejos se realizem! E se precisar de apoio, você sabe que tem o meu. Feliz Ano Novo, meu amor!

14. Que o Ano Novo comece repleto de bênçãos e realizações. Viva 2021! Feliz Ano Novo!

15. Não existem limites para os nossos sonhos, basta acreditar! Feliz Ano Novo!

16. Que o Ano Novo seja o início de uma vida nova, recheada de alegria, amor e paz!

17. Que o futuro abra as portas de todos os corações. Feliz Ano Novo!

18. O melhor está por vir. Feliz Ano Novo!

19. Novo ano, novas promessas, novas metas… Que tudo que você desejar se torne realidade. Feliz Ano Novo!

20. Abrace o que de bom você já tem, acredite no potencial do querer e queira o bem. Feliz Ano Novo!

