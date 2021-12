O WABetaInfo adiantou em suas redes sociais que chega nova função no WhatsApp que será perigosa para quem envia muitas fotos e vídeos.

Encontra-se em fase de testes pelo aplicativo uma alteração que visa implementar a opção “alterar destinatários” encaixada dentro da tela de edição.

Esta mudança permitiria compartilhar uma mesma mídia com mais pessoas direto da tela de chat, sem precisar recorrer ao “Encaminhar” para isso.

Diferente do que ocorre agora em que para realizar a ação o usuário deve iniciar o processo de compartilhamento por um aplicativo externo, via botão de compartilhar, ou estar em um mesmo grupo com a pessoa.

Chega nova função no WhatsApp que será perigosa para quem envia muitas fotos

O WABetaInfo teve acesso a algumas capturas de tela que mostraram que, neste recurso, a lista de destinatários apareceria na parte de baixo da tela.

Com isso, o usuário poderia escolher quantos destinatários quisesse e ainda compartilhar o conteúdo direto nos status sem precisar sair da conversa ou usar outro aplicativo.

Um perigo para quem envia muitas fotos pois há o risco das mídias serem encaminhadas para quem não deveria recebê-las.

Por outro lado, há quem avalie que a função chega para facilitar o envio de fotos e vídeos — principalmente aqueles feitos na hora, pela integração do aplicativo com a câmera.

Mais informações

Por se tratar de uma funcionalidade ainda em fase inicial para usuários do WhatsApp Beta, ela só deverá ser liberada após todos os testes e correções de bugs.

Isso porque a empresa Meta sempre recorre a este processo para validar a usabilidade e utilidade dos mecanismos implementados no aplicativo.

A depender destes resultados, pode ser que a atualização fique restrita apenas aos usuários do WhatsApp Beta. No entanto, a maioria das funções em testes costumam serem lançadas meses depois.

Leia também:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!