Receita de Banoffee: deliciosa sobremesa de rico que dá para fazer em casa

Nos últimos dias, a sobremesa de banana com doce de leite ganhou espaço na internet. Isso porque uma das participantes do BBB 22, Jade Picon, sugeriu para que fizessem a receita. Em seguida, o brother, Tiago Abravanel, respondeu: “Só no VIP, porque na Xepa não vai dar!”. Logo, os internautas não iam perdoar, a torta inglesa ficou conhecida por ser só para pessoas de alto padrão de vida. Por isso, hoje vamos desconstruir isso, te mostrando que ela é muito simples e barata de fazer. Veja agora a Receita de Banoffee:

Receita de Banoffee:

Você vai precisar de:

1 pacote de Biscoito Maisena triturado

100 g de manteiga

3 colheres (sopa) de Leite

1 lata de Doce de Leite

2 bananas-nanicas em rodelas

1 lata de Creme de Leite Extra Cremoso ( gelado por 12 h)

Meia colher (sopa) de Chocolate em Pó

Modo de preparo:

Primeiro, em um recipiente, coloque o biscoito triturado com a manteiga derretida e o leite. Assim, misture até formar uma massa homogênea.

Em seguida, forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível (22 cm de diâmetro) e leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por 10 minutos. Reserve.

Para montar, espalhe sobre a massa da torta o doce de leite e distribua as rodelas de banana. Enquanto isso, em uma batedeira, bata o creme de leite extra cremoso gelado em velocidade alta até obter um chantilly firme (cerca de 4 minutos).

Por fim, cubra com o chantilly e finalize polvilhando o Chocolate em Pó. Sirva. Fica uma delícia!

